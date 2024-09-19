В четырех округах Пермского края определились с председателями дум

Сегодня, 19 сентября, стало известно о назначении еще четырех председателей дум. Об этом информирует телеграмм-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».
В Верещагинском округе председателем думы была избрана Наталия Конева, в Чернушинском — Алексей Серебров, в Чердынском — Татьяна Спирина, а в Окрябрьском — Татьяна Михеева.
Всех новоиспеченных председателей делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Ранее «Комсомолка» писала, что Председателем Думы Гайнского округа стал предприниматель Илья Ковалев.