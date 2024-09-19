МО Белоруссии назвало напряженной обстановку на границе с Украиной

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие сил специальных операций (ССО) белорусской армии отмечают напряженную обстановку на границе с Украиной, ежедневно фиксируя полеты украинских разведывательных беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
«Обстановка в целом на границе напряженная, но контролируемая. Ежедневно мы фиксируем пролеты разведывательной беспилотной авиации со стороны украинской стороны, работу радиотехнических и оптических средств разведки», — приводит пресс-служба оборонного ведомства представителя ССО.
По его словам, круглосуточно вдоль государственной границы работают пешие патрули, осуществляется дежурство на блокпостах.
Как проинформировали в Минобороны, в рамках усиления участков госграницы «десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы, средства ПВО круглосуточно стоят на боевом дежурстве, патрулируют территории, несут службу на блокпостах, ведут разведку с помощью беспилотников». «Особое внимание уделяется борьбе с беспилотниками, бронированная техника оборудована различными типами антидроновой защиты», — отметили в военном ведомстве Белоруссии.