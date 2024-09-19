МО Белоруссии назвало напряженной обстановку на границе с Украиной

Как проинформировали в Минобороны, в рамках усиления участков госграницы «десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы, средства ПВО круглосуточно стоят на боевом дежурстве, патрулируют территории, несут службу на блокпостах, ведут разведку с помощью беспилотников». «Особое внимание уделяется борьбе с беспилотниками, бронированная техника оборудована различными типами антидроновой защиты», — отметили в военном ведомстве Белоруссии.