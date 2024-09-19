Посол во Франции заявил, что Дуров не проявил интереса к контактам с властями РФ

«Французы подходят к теме Дурова как к взаимоотношениям французского государства с ее гражданином. Дуров несколько лет назад получил французское гражданство. Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», — сказал дипломат.