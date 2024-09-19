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Посол во Франции заявил, что Дуров не проявил интереса к контактам с властями РФ

Сооснователь Telegram несколько лет назад получил французское гражданство.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Французские власти сообщили российской стороне, что сооснователь Telegram Павел Дуров не проявил интереса к контактам с Москвой. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24».

«Французы подходят к теме Дурова как к взаимоотношениям французского государства с ее гражданином. Дуров несколько лет назад получил французское гражданство. Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», — сказал дипломат.

24 августа Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские дипломаты в Париже делали все необходимое в ситуации с задержанием Дурова. Она отметила, что консульский доступ был запрошен.

дипломатия