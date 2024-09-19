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Сергей Аксёнов принял участие во встрече Президента РФ с избранными главами регионов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с избранными высшими должностными лицами субъектов РФ.

Источник: КрымPress

Открывая мероприятие, Президент Владимир Путин поздравил глав регионов с избранием на должности.

Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии, о том, что люди, жители регионов, видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему, — сказал Глава государства, отметил, что выборы прошли в условиях открытой конкурентной борьбы при самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке.

Владимир Путин подчеркнул, что требования общества к власти, в том числе региональной, справедливо растут.

От вас ждут работы с полной отдачей в интересах страны и ее граждан, готовности к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми, безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни, — напутствовал Президент России.

Кроме того, Глава государства остановился на вопросах формирования и реализации национальных проектов, чей успех зависит от того, каким образом выстроена работа в регионах. Владимир Путин выразил надежду, что ход реализации нацпроектов руководители субъектов будут держать на личном контроле, взаимодействуя с Правительством Российской Федерации, федеральными органами власти.

Особое внимание Президент России уделил вопросу поддержки участников СВО и членов их семей. Огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую Победу, в поддержку наших героев, тех людей, которые, не жалея себя, борются за Россию в ходе специальной военной операции. Это и вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, и, подчеркну особо, всесторонняя помощь нашим военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей. Это наша общая и ваша личная как руководителей регионов ответственность, наш гражданский и моральный долг, — акцентировал Верховный Главнокомандующий. Владимир Путин призвал глав регионов работать максимально слаженно и сплоченно, защищать интересы людей и оправдывать доверие граждан конкретными результатами работы.

В свою очередь, Сергей Аксёнов выразил признательность Президенту за поддержку, оказываемую Республике Крым и ее жителям во всех сферах.

Сегодня крымчане консолидированы как никогда. Мы, как один, поддерживаем решения нашего Лидера, поддерживаем и помогаем нашим Вооруженным Силам. Можете рассчитывать на всех нас в любой сложной ситуации. Со своей стороны, приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие и выполнить все поставленные задачи. Вместе — победим.

сказал Глава республики

Владимир Путин отдельно отметил роль и личное участие Сергея Аксёнова в укреплении «общероссийских начал» в Крыму.

Как показала практика последних лет и новейшая совместная история, крымчане — люди особой закваски. Чувствуется, что из поколения в поколение передается верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество. Желаю всего доброго вам в дальнейшей работе на благо крымчан. Уверен, так и будет, — добавил Президент России.

Путин Владимир