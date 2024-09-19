Сергей Аксёнов принял участие во встрече Президента РФ с избранными главами регионов

Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии, о том, что люди, жители регионов, видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему, — сказал Глава государства, отметил, что выборы прошли в условиях открытой конкурентной борьбы при самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке.