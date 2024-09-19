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В Геленджике открыта вакансия вице-мэра по строительству

В администрации Геленджика ищут кандидата на должность заместителя главы города по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Источник: AP 2023

Вице-мэр должен будет управлять строительным комплексом города, контролировать сопровождение инвестпроектов, определять приоритеты в архитектурно-градостроительной политике развития курорта, а также в строительстве объектов городского значения. В обязанности замглавы также войдут разработка и реализация генплана Геленджика и проектов планировки территорий, решение вопросов по созданию благоприятной среды и благоустройству города.

Кандидаты на вакантную должность должны иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по профилю деятельности органа или замещаемой должности. Стаж работы по специальности или муниципальной службы должен составлять не менее двух лет.

Взамен мэрия обещает достойную зарплату, полный соцпакет и при необходимости предоставление служебного жилья.