Для поддержки и развития. Какие важные решения приняли на 15-й сессии ЗС

«Первый из претендентов — Алексей Анатольевич Панкин, многодетный отец из Шелеховского района: вместе с семьёй он воспитывает 16 детей, не разделяя родных и приёмных, — рассказывает спикер регионального парламента Александр Ведерников. — Вторая — Таисия Борисовна Чернова, бессменный директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Братском районе. Для неё нет чужих детей, и именно она открывает воспитанникам путь во взрослую жизнь. Когда Людмила Берлина вручала Почётный знак впервые, она сказала: главное богатство региона — это люди. Именно благодаря их труду, пусть порой на первый взгляд и незаметному, развивается наш регион и наша страна».