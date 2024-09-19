Для поддержки и развития. Какие важные решения приняли на 15-й сессии ЗС

Инициативы касаются семей с детьми, участников СВО и их семей, представителей льготных категорий граждан и других. Были и более глобальные вопросы — например, о создании новых муниципальных округов. Подробности в материале irk.aif.ru.
«Признание» и новый статус районов.
Первым делом депутаты утвердили кандидатов для награждения Почётным знаком Юрия Ножикова «Признание». Традиционно каждый год отмечают двоих жителей области, которые внесли большой вклад в её развитие.
«Первый из претендентов — Алексей Анатольевич Панкин, многодетный отец из Шелеховского района: вместе с семьёй он воспитывает 16 детей, не разделяя родных и приёмных, — рассказывает спикер регионального парламента Александр Ведерников. — Вторая — Таисия Борисовна Чернова, бессменный директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Братском районе. Для неё нет чужих детей, и именно она открывает воспитанникам путь во взрослую жизнь. Когда Людмила Берлина вручала Почётный знак впервые, она сказала: главное богатство региона — это люди. Именно благодаря их труду, пусть порой на первый взгляд и незаметному, развивается наш регион и наша страна».
Другой важный вопрос, который рассмотрели на сессии — создание новых муниципальных округов. Ранее они появились в Усть-Илимском и Чунском районах. Теперь такой статус решили получить Балаганский и Заларинский районы.
Глава Балаганского района Роман Метляев рассказал, что в сельских поселениях прошли публичные слушания, на которых большинство высказалось за создание муниципального округа. Также он отметил положительный опыт Чунского муниципального округа, на который планируют опираться в будущем.
По словам мэра Заларинского района Владимира Самойловича, желание преобразовать район в муниципальный округ связано с необходимостью ускорения его социально-экономического развития. Такое решение улучшит управляемость территории и позволит участвовать в реализации новых региональных и федеральных программ, считает руководитель.
Для бойцов ЧВК и льготников.
Также депутаты рассмотрели два законопроекта по мерам соцподдержки региональных льготников за приобретенное твёрдое топливо. Первый позволил включить в перечень получателей выплаты работников муниципальных учреждений культуры. Они смогут выбрать вид возмещения расходов на покупку топлива: компенсацию или твердую денежную сумму.
«Ранее мы принимали аналогичный законопроекты для педагогов, медработников, сотрудников учреждений соцзащиты, ветеринарной службы и областных учреждений культуры, — говорит вице-спикер регионального парламента Наталья Дикусарова. — И лишь работники муниципальных учреждений культуры оказались не охвачены. Теперь они будут уравнены в правах с остальными бюджетниками».
Ещё один принятый законопроект позволит предоставить аналогичную меру социальной поддержки ряду региональных льготников: это ветераны труда, труженики тыла, дети войны и реабилитированные граждане.
«Также проект закона расширяет перечень видов твёрдого топлива: помимо дров в него включили горбыль, уголь, пеллеты и топливные брикеты», — добавляет Наталья Дикусарова.
Большое значение имеют внесённые изменения в проект закона «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». Касаются они корректировки действия закона о региональном маткапитале.
«Согласно документу, он применяется в период до 31 декабря 2026 года, поправка позволит продлить меры поддержки до 31 декабря 2030 года, — говорит полномочный представитель Губернатора Иркутской области Роман Буянов. — За период действия этой меры соцподдержки было выдано 66 175 сертификатов. Распорядились средствами 39 064 семьи, которые улучшали жилищные условия, вкладывались в образование детей, ремонтировали дома и покупали участки для ИЖС».
Важные дополнения внесли в закон Иркутской области «О дополнительных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей». Они касаются военнослужащих, участвовавших в СВО в составе частных военных компаний.
«Задача — определить унифицированный подход к мерам социальной поддержки, — отметил глава комитета по здравоохранению и социальной защите Артём Лобков. — Через 10 дней после публикации поправок те, кто участвовал в СВО в составе ЧВК, при наличии у них звания ветерана боевых действий или госнаград, а также члены их семей смогут рассчитывать на единовременную выплату по ранению или гибели, выплату для полного или частичного погашения ипотеки и право на получение земельного участка в собственность. Остальные меры поддержки вступят в силу с 1 января».