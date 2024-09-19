Губернатор Махонин назвал поставленную Путиным задачу по развитию ВС РФ

Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале. По словам Дмитрия Махонина, президент РФ провёл совещание накануне дня оружейника, который отмечается в России 19 сентября. На повестке совещания стояли вопросы развития Вооружённых Сил РФ в условиях СВО.