Губернатор Махонин назвал поставленную Путиным задачу по развитию ВС РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал задачу по развитию ВС РФ, которую президент Владимир Путин поставил главам регионов на совещании.
Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале. По словам Дмитрия Махонина, президент РФ провёл совещание накануне дня оружейника, который отмечается в России 19 сентября. На повестке совещания стояли вопросы развития Вооружённых Сил РФ в условиях СВО.
«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Минобороны и власти регионов должны сообща решить ключевую задачу — обеспечить комплектование ВС подготовленными и обученными людьми», — рассказал губернатор Махонин.
Глава Пермского края также отметил, что день оружейника — значимый день для региона.
«В годы Великой отечественной войны наши предприятия помогали ковать победу и поставляли на фронт снаряды, боеприпасы и орудия. Наши оборонные предприятия продолжают наращивать производство и в наши дни», — отметил глава Прикамья.
Дмитрий Махонин напомнил подписчикам, что в частности, в Пермском крае трудился выдающийся конструктор Юрий Калачников, под руководством которого были созданы системы «Ураган» и «Смерч».