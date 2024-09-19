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Губернатор Махонин назвал поставленную Путиным задачу по развитию ВС РФ

Президент обозначил задачу, которая должна быть решена в условиях СВО.

Источник: правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал задачу по развитию ВС РФ, которую президент Владимир Путин поставил главам регионов на совещании.

Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале. По словам Дмитрия Махонина, президент РФ провёл совещание накануне дня оружейника, который отмечается в России 19 сентября. На повестке совещания стояли вопросы развития Вооружённых Сил РФ в условиях СВО.

«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Минобороны и власти регионов должны сообща решить ключевую задачу — обеспечить комплектование ВС подготовленными и обученными людьми», — рассказал губернатор Махонин.

Глава Пермского края также отметил, что день оружейника — значимый день для региона.

«В годы Великой отечественной войны наши предприятия помогали ковать победу и поставляли на фронт снаряды, боеприпасы и орудия. Наши оборонные предприятия продолжают наращивать производство и в наши дни», — отметил глава Прикамья.

Дмитрий Махонин напомнил подписчикам, что в частности, в Пермском крае трудился выдающийся конструктор Юрий Калачников, под руководством которого были созданы системы «Ураган» и «Смерч».