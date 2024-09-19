Демешин: «Туризм — ключевой драйвер экономики»

Второй день III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» в Хабаровске завершился пленарной сессией «Туризм на Дальнем Востоке России: снимаем барьеры, открываем границы», сообщает «АиФ-Дальинформ».
Ключевая тема межрегиональное и международное взаимодействие. Особое внимание уделили сотрудничеству с Китаем и преодолению барьеров для расширения международных обменов, улучшению логистических связей и созданию условий для ускоренного развития туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем выступлении отметил важность туризма как ключевого направления в экономическом развитии региона: «Туризм — один из важнейших драйверов национальной экономики. По итогам 2023 года Хабаровский край вошел в тройку лидеров по объему туристического потока среди дальневосточных регионов, который достиг 1,1 млн поездок». Глава региона также подчеркнул роль субсидий и федеральной поддержки в реализации туристических проектов в крае, добавив, что «сейчас край активно работает над развитием инфраструктуры, включая строительство самого протяженного набережного комплекса и нового международного терминала аэропорта. Мы рассчитываем, что по итогам года турпоток в крае превысит прошлогодние показатели на 20%».
Демешин также отметил успешные шаги по развитию внутреннего туризма и сотрудничество с Китаем, которое остаётся приоритетным направлением. В перспективе к 2027 году планируется привлечь до миллиона туристов с помощью улучшения логистики и безвизовых режимов.
Одной из важных тем стало развитие природного туризма. Губернатор отметил проекты по улучшению доступности таких локаций, как Шантарские острова и горнолыжный курорт Холдоми. «Мы только начинаем раскрывать потенциал наших природных объектов, таких как Шантары и Хехцир. Уверен, что это направление имеет огромные перспективы», — добавил Демешин.
Статс-секретарь, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков обратил внимание на значимость недавно принятых решений на Восточном экономическом форуме: «Недавние шаги в сфере туризма, обсуждаемые на ВЭФ, нацелены на расширение туристических потоков и создание привлекательной среды для гостей региона». Он подчеркнул важность привлечения инвестиций и отметил позитивные результаты развития внутреннего туризма: «Мы видим, что инфраструктурные проекты приносят свои плоды, а спрос на туризм в макрорегионе стабильно растет». Павел Волков поздравил Хабаровский край с новыми успехами: «Поздравляю Дмитрия Викторовича с победой на выборах, а Хабаровский край — с новым губернатором».
В свою очередь, исполняющая обязанности генерального консула КНР в Хабаровске Лю Ян подчеркнула важность российско-китайского сотрудничества в туристической сфере: «На встрече премьер-министров наших стран достигнуты соглашения по дальнейшему развитию туризма. Хабаровск постоянно совершенствует инфраструктуру и развивает природные и культурные достопримечательности, что открывает большие перспективы для наших стран». Она также отметила готовность китайской стороны всячески поддерживать двустороннее сотрудничество в данной области.
Форум подчеркнул важность взаимодействия бизнеса и государства в развитии туристического потенциала региона, что создаст новые возможности для трансграничных обменов и привлечения иностранных туристов, а также углубления международного сотрудничества с ключевыми партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.