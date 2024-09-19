Демешин: «Туризм — ключевой драйвер экономики»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем выступлении отметил важность туризма как ключевого направления в экономическом развитии региона: «Туризм — один из важнейших драйверов национальной экономики. По итогам 2023 года Хабаровский край вошел в тройку лидеров по объему туристического потока среди дальневосточных регионов, который достиг 1,1 млн поездок». Глава региона также подчеркнул роль субсидий и федеральной поддержки в реализации туристических проектов в крае, добавив, что «сейчас край активно работает над развитием инфраструктуры, включая строительство самого протяженного набережного комплекса и нового международного терминала аэропорта. Мы рассчитываем, что по итогам года турпоток в крае превысит прошлогодние показатели на 20%».