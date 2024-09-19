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Пограничная безопасность Британии под угрозой из-за торговых правил после Brexit

Пограничная безопасность Великобритании оказалась под угрозой из-за ошибки, вызванной торговыми соглашениям после Brexit, которые привели к задержке в обновлении флота пограничных сил.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AFP 2023

По данным The Times, замена пяти катеров и шести патрульных судов, необходимых для охраны границ и контроля миграции в Ла-Манше, отложена как минимум до 2030 года. Ожидается, что расходы на проект возрастут до 300 миллионов фунтов стерлингов, что в шесть раз больше первоначального бюджета.

Задержка возникла в результате правил Всемирной торговой организации (ВТО), которые требуют открытого проведения государственных тендеров для международной конкуренции. Эти правила, направленные на предотвращение дискриминации и содействие свободной торговле, были введены Великобританией после ее выхода из Европейского союза в 2020 году. Во время подписания соглашения с ВТО, тогдашний министр торговли Лиз Трасс не исключила гражданское судостроение из списка контрактов, подлежащих международной конкуренции, оставив исключение только для военных кораблей.

Многие страны, такие как США, Австралия, Южная Корея и Япония, исключают судостроение из своих обязательств по международной конкуренции. В то время как ЕС, напротив, требует, чтобы строительство гражданских судов проводилось на открытых торгах.

Условия, установленные Европейским Союзом, совершенно противоположны: «корабли, лодки и плавучие сооружения, за исключением военных судов» должны быть предметом международного рекламирования и предоставления контрактов без каких-либо дискриминационных практик.

Это подразумевает, что Великобритания обязана выставлять на открытый рынок контракты, финансируемые государством, касающиеся гражданских судов.

Изначально проект обновления флота был запущен в 2020 году с бюджетом в 50 миллионов фунтов, но его реализация сталкивалась с постоянными задержками. Недавно источники в министерстве внутренних дел признали, что проект пришлось пересмотреть, чтобы включить военные модификации в конструкции судов, что позволит ограничить тендеры британскими верфями, однако это значительно увеличит стоимость. Эксперты предупреждают, что задержки с обновлением флота могут привести к серьезным проблемам с обеспечением безопасности, так как существующие суда часто требуют срочного ремонта.

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