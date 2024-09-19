Пограничная безопасность Британии под угрозой из-за торговых правил после Brexit

По данным The Times, замена пяти катеров и шести патрульных судов, необходимых для охраны границ и контроля миграции в Ла-Манше, отложена как минимум до 2030 года. Ожидается, что расходы на проект возрастут до 300 миллионов фунтов стерлингов, что в шесть раз больше первоначального бюджета.
Задержка возникла в результате правил Всемирной торговой организации (ВТО), которые требуют открытого проведения государственных тендеров для международной конкуренции. Эти правила, направленные на предотвращение дискриминации и содействие свободной торговле, были введены Великобританией после ее выхода из Европейского союза в 2020 году. Во время подписания соглашения с ВТО, тогдашний министр торговли Лиз Трасс не исключила гражданское судостроение из списка контрактов, подлежащих международной конкуренции, оставив исключение только для военных кораблей.
Многие страны, такие как США, Австралия, Южная Корея и Япония, исключают судостроение из своих обязательств по международной конкуренции. В то время как ЕС, напротив, требует, чтобы строительство гражданских судов проводилось на открытых торгах.
Это подразумевает, что Великобритания обязана выставлять на открытый рынок контракты, финансируемые государством, касающиеся гражданских судов.
Изначально проект обновления флота был запущен в 2020 году с бюджетом в 50 миллионов фунтов, но его реализация сталкивалась с постоянными задержками. Недавно источники в министерстве внутренних дел признали, что проект пришлось пересмотреть, чтобы включить военные модификации в конструкции судов, что позволит ограничить тендеры британскими верфями, однако это значительно увеличит стоимость. Эксперты предупреждают, что задержки с обновлением флота могут привести к серьезным проблемам с обеспечением безопасности, так как существующие суда часто требуют срочного ремонта.