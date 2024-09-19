Пограничная безопасность Британии под угрозой из-за торговых правил после Brexit

Изначально проект обновления флота был запущен в 2020 году с бюджетом в 50 миллионов фунтов, но его реализация сталкивалась с постоянными задержками. Недавно источники в министерстве внутренних дел признали, что проект пришлось пересмотреть, чтобы включить военные модификации в конструкции судов, что позволит ограничить тендеры британскими верфями, однако это значительно увеличит стоимость. Эксперты предупреждают, что задержки с обновлением флота могут привести к серьезным проблемам с обеспечением безопасности, так как существующие суда часто требуют срочного ремонта.