Безуглую уволили с поста замглавы оборонного комитета Рады

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Верховная рада сняла депутата Марьяну Безуглую, которая известна постоянной резкой критикой командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), с поста замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и исключила из его состава. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
«Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета по обороне и даже члена комитета», — написал Железняк в Telegram-канале, уточнив, что ее перевели в комитет по внешней политике.
17 сентября стало известно, что Безуглая написала на имя спикера украинского парламента Руслана Стефанчука заявление с просьбой уволить ее с занимаемой должности и перевести в комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
Слухи о том, что Безуглая может покинуть оборонный комитет, ходили на Украине уже давно. Депутат приобрела известность из-за ее нападок на командование ВСУ, которое она регулярно обвиняла в некомпетентности и военных неудачах Киева. Она требовала снять с должности бывшего на тот момент главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного, а после его отставки не менее активно выражала недовольство работой нового главкома Александра Сырского. После Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований Украины против обоих главкомов.
Еще зимой многие коллеги Безуглой заявляли, что ее деятельность ведет к росту социальной напряженности в обществе. 5 января комитет по вопросам нацбезопасности проголосовал за снятие ее с должности замглавы комитета. Однако тогда вопрос об отстранении Безуглой не был вынесен на голосование парламента. Как отмечала депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, решение об увольнении Безуглой блокировал офис президента.