Безуглую уволили с поста замглавы оборонного комитета Рады

Слухи о том, что Безуглая может покинуть оборонный комитет, ходили на Украине уже давно. Депутат приобрела известность из-за ее нападок на командование ВСУ, которое она регулярно обвиняла в некомпетентности и военных неудачах Киева. Она требовала снять с должности бывшего на тот момент главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного, а после его отставки не менее активно выражала недовольство работой нового главкома Александра Сырского. После Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований Украины против обоих главкомов.