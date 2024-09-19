Сергей Петрин объявил о старте реконструкции кольца на перекрестке 60-й Армии и бульвара Победы в Воронеже

В данный момент, как рассказал градоначальник в своем телеграм-канале, подрядчик активно занимается асфальтированием улицы 60-й Армии. Помимо, собственно, обновленной проезжей части, там появятся новые тротуары и велодорожки. Также рядом с бывшим Птичьим рынком рабочие обустраивают правоповоротные съезды, готовят к асфальтированию и улицу Хользунова. Кроме того, в ближайшее время подрядчик планирует приступить к реконструкции дорожного кольца, расположенного на перекрестке улицы 60-й Армии и бульвара Победы. «Сначала подрядчик приступит к строительству ливневой канализации и работе с другими инженерными сетями, а затем реорганизует перекресток в классический, также с дополнительными правоповоротными съездами. Для этого частично, по участкам, будет закрываться движение. Отдельно сообщим об этих изменениях», — рассказал Сергей Петрин.