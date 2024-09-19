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Глава района Уфы проверил состояние улиц в Зеленой роще

Сегодня глава Кировского района Уфы посетил улицы спального района Зеленой рощи. Об этом он рассказал в соцсетях.

Источник: Соцсети Илвира Нурдавлятова

По словам Илвира Нурдавлятова, они сейчас фокусируются на благоустройстве микрорайонов Кировского района после прошедших мероприятий в центре столицы в августе. Обход охватил улицы Ураксина, Софьи Перовской и Сочинской. Улица Ураксина является единственным выездом для жителей улицы Рабкоров, что создает неудобства из-за текущей реконструкции.

«На следующей неделе служба по благоустройству Кировского района Уфы начнет благоустраивать этот участок. В планах — покос травы, уборка территорий и ямочный ремонт на улице Ураксина», — поделился Илвир Нурдавлятов.