Глава района Уфы проверил состояние улиц в Зеленой роще

По словам Илвира Нурдавлятова, они сейчас фокусируются на благоустройстве микрорайонов Кировского района после прошедших мероприятий в центре столицы в августе. Обход охватил улицы Ураксина, Софьи Перовской и Сочинской. Улица Ураксина является единственным выездом для жителей улицы Рабкоров, что создает неудобства из-за текущей реконструкции.