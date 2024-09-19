В Братске избрали председателя городской Думы 8 созыва

На заседании 19 сентября присутствовали только 16 из 25 избранных на недавних выборах депутатов местной Думы. Тем не менее этого числа хватило для кворума. Главными вопросами заседания стали избрание председателя Думы и его заместителя. Обоих депутаты избирают из своего числа большинством голосов путем тайного голосования.
Единственным кандидатом на пост председателя Думы оказалась депутат от округа № 2 Ольга Янькова. Ее кандидатуру внесла фракция «Единая Россия». Все 16 собравшихся депутатов поддержали свою коллегу.
Аналогичная ситуация произошла и с выбором заместителя председателя Думы. Единственным претендентом на этот пост стал депутат Андрей Антоненков. Его кандидатуру также внесла фракция «Единая Россия». За него тоже проголосовали все 16 пришедших на первое заседание депутатов.