В Братске избрали председателя городской Думы 8 созыва

На заседании 19 сентября присутствовали только 16 из 25 избранных на недавних выборах депутатов местной Думы. Тем не менее этого числа хватило для кворума. Главными вопросами заседания стали избрание председателя Думы и его заместителя. Обоих депутаты избирают из своего числа большинством голосов путем тайного голосования.