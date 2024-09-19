Эксперт прокомментировал заявление Армении о предотвращении переворота

Ранее следственные органы Армении заявили, что пятеро граждан страны, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и ряд неизвестных лиц готовили узурпацию власти, завербовав группу граждан под предлогом трехмесячного обучения в России с оплатой 220 тысяч рублей в месяц. Утверждается, что они проходили проверку с помощью полиграфа и получали боевую подготовку с намерением вернуться в Армению для свержения текущей власти. Некоторые завербованные отказались участвовать в перевороте и вернулись домой, а в отношении семерых человек начато уголовное преследование, трое задержаны, четверо объявлены в розыск. Уголовное дело возбуждено по статье «подготовка к узурпации власти».