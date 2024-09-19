Эксперт прокомментировал заявление Армении о предотвращении переворота

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов выразил сомнения относительно заявления Службы национальной безопасности (СНБ) Армении о предотвращении военного переворота. В интервью Info24 он отметил, что это скорее результат «внутриполитической конъюнктуры», которая проявляется, среди прочего, в возобновлении уголовных дел против бывших политиков.
«Власти почувствовали какую-то свою неустойчивость и начинают придумывать заговоры. Вот какое впечатление складывается», — заявил Тарасов.
По его мнению, такими заявлениями власти Армении пытаются «приглушить чувство протеста», которое неизбежно усилится после подписания соглашения с Азербайджаном, затрагивающего интересы армян, переселившихся из Карабаха.
Я не верю, честно говоря, зная эту ситуацию, что заговор какой-то, переворот и так далее. Чтобы сделать переворот, нужно время, усилия, возможности, ресурсы и так далее. А обвинения легче всего выдвигать, понимаете. Это часто делает руководство по своим конъюнктурным соображениям.
Ранее следственные органы Армении заявили, что пятеро граждан страны, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и ряд неизвестных лиц готовили узурпацию власти, завербовав группу граждан под предлогом трехмесячного обучения в России с оплатой 220 тысяч рублей в месяц. Утверждается, что они проходили проверку с помощью полиграфа и получали боевую подготовку с намерением вернуться в Армению для свержения текущей власти. Некоторые завербованные отказались участвовать в перевороте и вернулись домой, а в отношении семерых человек начато уголовное преследование, трое задержаны, четверо объявлены в розыск. Уголовное дело возбуждено по статье «подготовка к узурпации власти».