Глава Крыма освободил от должностей двух министров

Альберт Куршутов родился 29 декабря 1978 года в городе Бекабад Узбекской ССР. В 2009 году окончил национальный университет культуры и искусств им. Поплавского в Симферополе по специальности менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса. Во власти работает с 2022 года. Министром внутренней политики, информации и связи Крыма работал с апреля 2024 года.