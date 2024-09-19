Глава Крыма освободил от должностей двух министров

От должности освободили министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. Также освободилось кресло министра внутренней политики, информации и связи республики — должность потерял Альберт Куршутов. У обоих истек срок полномочий.
Альберт Куршутов родился 29 декабря 1978 года в городе Бекабад Узбекской ССР. В 2009 году окончил национальный университет культуры и искусств им. Поплавского в Симферополе по специальности менеджер гостиничного и ресторанного бизнеса. Во власти работает с 2022 года. Министром внутренней политики, информации и связи Крыма работал с апреля 2024 года.
Дмитрий Шеряко с 4 декабря 2019 года занимал должность министра экономического развития Крыма. До этого был замминистра финансов республики.
Также господин Аксенов подписал указ о назначении на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений республики Крым Руслана Якубова.
Руслан Якубов родился в 1977 году в селе Чинабад Ташкентской обл. УзССР. С ноября 2022 года был заместителем председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.