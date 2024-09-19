Губернатор Махонин назвал причину заморозки проекта аквапарка в Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал причину заморозки проекта аквапарка в краевой столице, сообщает РБК-Пермь.
О причинах, которые побудили приостановить проект, глава региона рассказал в прямом эфире ГТРК «Пермь» 19 сентября. Как рассказал Махонин во время ответа на один из вопросов прикамцев, причиной переноса строительства стала пандемия коронавируса.
«У нас было снижение доходов бюджета на 20%. Нам нужно было тратить миллионы на покупку средств индивидуальной защиты, оборудовать больницы. Конечно мы пожертвовали тогда деньгами, которые заложены на аквапарк», — рассказал Дмитрий Махонин.
По словам губернатора, сейчас экономика Пермского края продолжает развиваться.
Напомним, планы о постройке аквапарка в Перми озвучиваются уже на протяжении нескольких лет. После заморозки проекта стало известно, что идея не отложена насовсем. Ранее для постройки развлекательного центра власти рассматривали участок в Нижней Курье. В октябре 2023 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что новой локацией для аквапарка может стать территория в Камской долине.