Губернатор Махонин назвал причину заморозки проекта аквапарка в Перми

Напомним, планы о постройке аквапарка в Перми озвучиваются уже на протяжении нескольких лет. После заморозки проекта стало известно, что идея не отложена насовсем. Ранее для постройки развлекательного центра власти рассматривали участок в Нижней Курье. В октябре 2023 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что новой локацией для аквапарка может стать территория в Камской долине.