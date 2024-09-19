Путин присвоил звание «Мать-героиня» нескольким многодетным матерям

Звание было присвоено Лидии Барташевич из Карелии, Оксане Дейнес и Наталье Лукьяновой из Крыма, Татьяне Кобылиной из Архангельской области, Тамаре Макеевой из Курганской области, Ольге Матвеевой из Приморского края, Марии Меркуловой из Владимирской области, Марии Новгородовой из Мордовии, Айнааш Ондар из Тывы, Марии Подрезовой из Еврейской автономной области, Галине Рожновой из Орловской области, Елене Трошиной из Москвы и Надежде Хлюпиной из Свердловской области.