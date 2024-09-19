Инаугурация губернатора Андрея Бочарова пройдет в Волгограде 4 октября

В Волгоградской области определились с датой третьей инаугурации губернатора Андрея Бочарова. В администрации региона сайту volgograd.kp.ru подтвердили, что церемония инаугурации назначена на 4 октября 2024 года.
— Пройдет инаугурация 4 октября в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», — рассказали в обладмине.
Перед очередным вступлением в должность Андрей Бочаров запланировал краткосрочный отпуск, так что глава региона на несколько дней исчезнет с экранов телевизоров и из новостей.
Напомним, до этого Бочаров уже дважды проходил инаугурацию. Первая состоялась в здании облдумы, вторая прошла 24 сентября 2019 года в Триумфальном зале музея-панорамы. Сопровождали церемонию военный оркестр и рота почетного караула.
Андрей Бочаров победил на выборах