На инаугурацию Алексея Беспрозванных выделили 1 млн рублей

На организацию и проведение инаугурации Алексея Беспрозванных власти готовы потратить 1 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
«Услуги по организации и проведению мероприятия — торжественное внеочередное заседание Законодательного собрания Калининградской области, посвященное вступлению в должность губернатора Калининградской области», — значится в описании госзакупки.
Торжественная церемония с участием приглашенных гостей намечена на пятницу, 20 сентября. Торжества пройдут в областном драмтеатре.
Ранее сообщалось о том, что в Калининграде два дня будет перекрыта улица у драмтеатра.