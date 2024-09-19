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На инаугурацию Алексея Беспрозванных выделили 1 млн рублей

Торжества состоятся в областном драмтеатре 20 сентября.

На организацию и проведение инаугурации Алексея Беспрозванных власти готовы потратить 1 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Услуги по организации и проведению мероприятия — торжественное внеочередное заседание Законодательного собрания Калининградской области, посвященное вступлению в должность губернатора Калининградской области», — значится в описании госзакупки.

Торжественная церемония с участием приглашенных гостей намечена на пятницу, 20 сентября. Торжества пройдут в областном драмтеатре.

Ранее сообщалось о том, что в Калининграде два дня будет перекрыта улица у драмтеатра.