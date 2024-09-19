Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной так же, как с ДНР

«Есть проблема в строительстве у вас — мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить — мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной», — добавил белорусский президент.



Минск будет сотрудничать с ДНР, «абсолютно не нарушая никакие международные нормы и нормы наших взаимоотношений», заверил президент Белоруссии.



Лукашенко не раз говорил о добром отношении Белоруссии к украинскому народу. «Никакие они не “нацики”. “Нацики” — это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди», — отмечал политик в 2022 году, объясняя поздравление с Днем независимости Украины, адресованное ее населению.



В продолжении «драчки», по мнению Лукашенко, заинтересованы только западные страны, а «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам [нынешняя ситуация] не нужна».



Президент России Владимир Путин называл денацификацию среди целей военной операции. Спустя два года, в феврале 2024-го, он сказал, что пока Россия этой цели не достигла. Киев отказывается обсуждать этот вопрос.