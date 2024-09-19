В Ялте депутаты утвердили новое руководство города

Главой муниципального образования городской округ Ялта и председателем Ялтинского городского совета остался Константин Шимановский. Такое решение приняли депутаты на сессии Ялтинского городского совета. Об этом сообщает Tg-канал ялтинской администрации.

Также депутаты оставили при должности его заместителя — Дениса Давыдова. Начальником отдела молодежной политики и воспитательной работы Департамента образования и молодежной политики стал Евгений Хрычев.

После того, как Янина Павленко покинула пост главы администрации, временно исполняющим обязанности мэра стал Сергей Баннов. Позже должен состояться конкурс на эту должность.