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В Ялте депутаты утвердили новое руководство города

Ялтинский горсовет утвердил новых руководителей города.

Источник: Tg-канала Администрации Ялты

Главой муниципального образования городской округ Ялта и председателем Ялтинского городского совета остался Константин Шимановский. Такое решение приняли депутаты на сессии Ялтинского городского совета. Об этом сообщает Tg-канал ялтинской администрации.

Также депутаты оставили при должности его заместителя — Дениса Давыдова. Начальником отдела молодежной политики и воспитательной работы Департамента образования и молодежной политики стал Евгений Хрычев.

После того, как Янина Павленко покинула пост главы администрации, временно исполняющим обязанности мэра стал Сергей Баннов. Позже должен состояться конкурс на эту должность.

Также депутаты назначили заместителя главы администрации, курирующего социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру. Им стал Ренард Кутковский.

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что глава Ялты Янина Павленко покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий.