Реновацию в Петербурге могут снова поставить на паузу

Мораторий на закон о комплексном развитии города (КРТ) могут продлить в Петербурге. Соответствующую инициативу депутаты Законодательного собрания предложат губернатору Александру Беглову, чтобы внести в документ необходимые корректировки. Об этом сообщил спикер парламента Александр Бельский.
— КРТ — инициатива федерального значения, которая вернулась к нам с определенными замечаниями. Мы будем вносить корректировки и опять направлять ее в Госдуму. Я думаю, что мораторий будет продлен. Мы основывались на том, что пока не будут приняты изменения, такая возможность будет существовать.
Ранее депутат ЗакСа Денис Четырбок сообщил, что комитет по строительству и ЖКХ Госдумы предложил петербургским парламентариям доработать текст законопроекта и представить его до 1 октября. Времени осталось не так много, но работа в этом направлении продолжается.
— Поскольку мы предлагаем федеральные правки, вопрос сложный. Важно было определить дорожную карту по доработке инициативы, и результат есть. Предложения касаются, например, вопросов конкретизации убытков, которые могут понести наниматели жилых помещений, четкого определения территории «географии расселения», — пояснил Четырбок.
Напомним, КРТ предполагает снос кварталов, на территории которых до сих пор стоят панельные «хрущевки» 50−70-х годов постройки. Однако участки пустыми не оставят — на их месте возведут современные многоэтажные дома, а также обновят инженерные системы. Инициатива также получила название «Реновация 2.0».
А вот первая реновация или РЗТ — это развитие застроенных территорий города. Так, например, в рамках этого проекта активная работа продолжается в Колпино, Сосновой Поляне и не только.