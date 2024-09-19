Реновацию в Петербурге могут снова поставить на паузу

— КРТ — инициатива федерального значения, которая вернулась к нам с определенными замечаниями. Мы будем вносить корректировки и опять направлять ее в Госдуму. Я думаю, что мораторий будет продлен. Мы основывались на том, что пока не будут приняты изменения, такая возможность будет существовать.