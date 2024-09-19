Прямая линия губернатора Красноярского края: основные заявления

Так, тоннелепроходческий комплекс «Екатерина» уже прошла 55 метров, что является важным шагом в реализации проекта красноярского метро.
Также в этом году был улучшен доступ к услугам сотовой связи и мобильного интернета для более чем 170 населенных пунктов; в Арктической зоне идет проект по увеличению пропускной способности спутниковых каналов, а в Енисейском районе строится волоконно-оптическая линия связи.
Губернатор отметил, что в трехлетнем бюджете заложено финансирование на порядка 30 объектов образования, включая школы и детские сады, с намерением продолжать привлекать дополнительные ресурсы.
В вопросе модернизации котельной на Ломоносова он затронул необходимость активной работы с РЖД для удовлетворения потребностей местных жителей.
Кроме того, с 20 сентября на территории региона вводится режим ЧС, который позволит аграриям получать страховые выплаты и избежать штрафов за предоставление господдержки.
Котюков также дал поручение агентству труда и занятости разобраться в ситуации с трудоустройством гражданина с инвалидностью по зрению, обратившегося к нему во время прямой линии.
Кроме того, губернатор подписал указ о поддержке участников СВО и их семей, который включает возможность без очереди получать медицинские услуги и бесплатные занятия в краевых спортивных учреждениях с привлечением инструкторов.
«МК в Красноярске» продолжает следить за ходом прямой линии главы региона.