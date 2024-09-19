Прямая линия губернатора Красноярского края: основные заявления

Также в этом году был улучшен доступ к услугам сотовой связи и мобильного интернета для более чем 170 населенных пунктов; в Арктической зоне идет проект по увеличению пропускной способности спутниковых каналов, а в Енисейском районе строится волоконно-оптическая линия связи.