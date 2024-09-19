Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя

«Нам предстоит непростая работа, которая определяется, прежде всего, временем. Время сейчас непростое, оно не терпит промедлений, требует сосредоточенной и быстрой работы и принятия выверенных решений. Идет специальная военная операция. Наша главная задача — поддерживать ее участников и членов их семей», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.