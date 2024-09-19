Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя

«Нам предстоит непростая работа, которая определяется, прежде всего, временем. Время сейчас непростое, оно не терпит промедлений, требует сосредоточенной и быстрой работы и принятия выверенных решений. Идет специальная военная операция. Наша главная задача — поддерживать ее участников и членов их семей», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Также в числе стратегических задач — завершение работы над генеральным планом и стратегией развития города, наведение порядка в земельно-имущественных отношениях и повышение доходов бюджета, отметил губернатор. Кроме того, депутатам и правительству предстоит заниматься вопросами семейной политики, здравоохранения и образования.
«Сейчас завершается формирование новых национальных проектов, которые направлены на реализацию национальных целей, определенных президентом, и это тоже одна из наших важнейших задач, для решения которой потребуется законодательная работа», — уточнил Развожаев.
По итогам выборов в Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии. 12 мандатов получили депутаты партии «Единая Россия», два мандата у партии «Новые люди» и по одному — у политической партии ЛДПР и КПРФ.
По итогам голосования, прошедшего на первой сессии парламента Севастополя председателем Заксобрания избран Владимир Немцев. Вице-спикерами стали Василий Зубенко («Единая Россия»), Василий Пархоменко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).
Также избраны главы постоянных комитетов, их возглавили соответственно:
Председателем постоянной комиссии по бюджету избран Вячеслав Аксенов.