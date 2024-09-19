В восьми последних отелях Казани завершают подготовку к саммиту БРИКС

На саммит стран БРИКС ожидается приезд около 20 тысяч человек. Помимо делегаций с главами государств в город прибудут журналисты, технический персонал, сотрудники правопорядка, волонтеры. Для их размещения в Казани готовят 52 отеля. Некоторые объекты в связи с международными требованиями потребовалось обновить: отремонтировать номера и инженерные коммуникации, установить новую мебель. В результате гостиницы станут на ступень выше, а обновленная инфраструктура останется для будущих гостей города и повысит возможности туристической сферы.
Так, первой точкой объезда мэра Ильсура Метшина стал четырехзвездочный «Гранд Отель Казань» на улице Петербургской, который открылся в 2009 году. Сопровождал главу города собственник объектов Илшат Хайруллин. К саммиту БРИКС в отеле улучшили 11 номеров: 10 двухкомнатных люксов и один президентский. Для этого потребовалось провести перепланировку пространства и объединить несколько других номеров. Сейчас в президентских апартаментах продолжается косметический ремонт, а в остальных — работы уже завершены.
Гостям 17-этажного отеля доступны 214 номеров, малый и большой конференц-залы, переговорная комната и фитнес-центр. В главном ресторане постояльцам предлагают разнообразное меню с блюдами татарской, русской и европейской кухни.
Далее Ильсур Метшин осмотрел четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас», который располагается в здании XIX века по улице Баумана. К международному событию на объекте культурного наследия обновили фасад, крышу, входные группы. Директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова отметила, что изменения затронули 10 номеров категории люкс и один президентский. В последнем частично поменяли портьеры, сделали косметический ремонт, также для номера закупили технику и мебель. В люксах работы провели комплексно: переклеили обои, покрасили потолки, поменяли напольное покрытие, установили мебель, а также зонировали комнату на спальню и гостиную. В меню предусмотрена национальная кухня по стандартам халяль.
Всего в гостинице «Шаляпин» располагается 123 номера, несколько конференц-залов, сауна, бассейн и тренажерный зал.
Напомним, саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Место проведения мероприятия было определено после того, как 1 января к России перешло председательство в БРИКС, которое продлится до конца года.
БРИКС усилиями России, Бразилии, Индии и Китая был создан в 2006 году. В 2011-м к объединению присоединилась Южно-Африканская республика, в 2024-м — Иран, Египет, ОАЭ, Эфиопия, Саудовская Аравия. Ряд стран имеют в БРИКС статус наблюдателей.
В выездном совещании также участвовал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.