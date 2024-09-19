В восьми последних отелях Казани завершают подготовку к саммиту БРИКС

Так, первой точкой объезда мэра Ильсура Метшина стал четырехзвездочный «Гранд Отель Казань» на улице Петербургской, который открылся в 2009 году. Сопровождал главу города собственник объектов Илшат Хайруллин. К саммиту БРИКС в отеле улучшили 11 номеров: 10 двухкомнатных люксов и один президентский. Для этого потребовалось провести перепланировку пространства и объединить несколько других номеров. Сейчас в президентских апартаментах продолжается косметический ремонт, а в остальных — работы уже завершены.