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В Севастополе выбрали нового сенатора в Совет Федерации

Лариса Мельник станет новым сенатором от Севастополя.

Источник: Tg-канал Михаила Развожаева

Депутаты на пленарном заседании первой сессии Заксобрания Севастополя утвердили кандидатуру сенатора. Сенатором от города-героя стала руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта Лариса Мельник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Лариса Вадимовна много сделала для Севастополя. Впереди — еще больше. Поздравляю Ларису Вадимовну и желаю новых побед».

сказал Развожаев

Лариса Мельник участвовала в подготовке референдума во время Крымской весны и является членом «Единой России» с 2014 года.

В марте 2020 года она была среди инициаторов создания волонтерского движения «Мы вместе — Севастополь». Новый сенатор активно помогала жителям ДНР и ЛНР, а также бойцам в СВО.