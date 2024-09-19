В Севастополе выбрали нового сенатора в Совет Федерации

Депутаты на пленарном заседании первой сессии Заксобрания Севастополя утвердили кандидатуру сенатора. Сенатором от города-героя стала руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта Лариса Мельник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Лариса Вадимовна много сделала для Севастополя. Впереди — еще больше. Поздравляю Ларису Вадимовну и желаю новых побед».
Лариса Мельник участвовала в подготовке референдума во время Крымской весны и является членом «Единой России» с 2014 года.
В марте 2020 года она была среди инициаторов создания волонтерского движения «Мы вместе — Севастополь». Новый сенатор активно помогала жителям ДНР и ЛНР, а также бойцам в СВО.