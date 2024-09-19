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Михаил Котюков ответил, в чем смысл жизни губернатора

Студент СибГУ им. Решетнева спросил у Михаила Котюкова, в чем смысл жизни губернатора.

«Знаете, это вопрос, на который сложно односложно ответить. Здесь нужно помнить простую вещь — я просто человек, все человеческое мне не чуждо. Если серьезно говорить, то моя задача, как губернатора, делать все возможное и невозможное для улучшения жизни в крае», — сказал Михаил Котюков.

Когда ведущий прямой линии спросил про «человеческий» смысл жизни, Котюков ответил, что это — воскресенье. Он добавил, что человеку нужны три точки опоры: работа, семья, отдых.

«У каждого свое и всему нужно уделять время. Если чем-то человек начинает жертвовать, его жизнь не может считаться полноценной», — отметил Михаил Котюков.