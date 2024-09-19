Михаил Котюков ответил, в чем смысл жизни губернатора

«Знаете, это вопрос, на который сложно односложно ответить. Здесь нужно помнить простую вещь — я просто человек, все человеческое мне не чуждо. Если серьезно говорить, то моя задача, как губернатора, делать все возможное и невозможное для улучшения жизни в крае», — сказал Михаил Котюков.