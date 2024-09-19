Борис Джонсон предложил принять Украину в НАТО до окончания конфликта с РФ

«Нам нужно сейчас же принять Украину в НАТО, немедленно. Существует способ это сделать, — считает Джонсон. — Мы могли бы пригласить Украину вступить в НАТО еще до окончания войны. Это так, потому что мы могли бы распространить гарантии безопасности, основанные на статье 5 [Североатлантического договора], на всю украинскую территорию, которую Украина контролирует сейчас или будет контролировать к моменту завершения фазы активных боевых действий в конце года, и при этом подтвердить неотъемлемое право украинцев на всю территорию их страны в границах 1991 года».