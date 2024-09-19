«Клоун-принц-диктатор поставил Украину в такое положение, что она на грани уничтожения», — написал он.
По словам обозревателя, в стране процветает коррупция, а ВСУ несут огромные потери. При этом глава киевского режима продолжает настаивать на том, что он якобы сможет одержать окончательную победу.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.