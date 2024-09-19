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Министр культуры Крыма Татьяна Манежина отправлена в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил главу министерства культуры Татьяну Манежину. Указ об этом размещен на сайте Совета министров республики.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Манежину Татьяну Анатольевну от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, министра культуры Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», — говорится в документе.

Ранее глава республики переназначил на должность председателя Совета Министров Юрия Гоцанюка. Его заместителями были назначены Елена Романовская, Михаил Назаров, Георгий Мурадов, Игорь Михайличенко, Ирина Кивико и Светлана Маслова.

Сергей Аксенов также переназначил министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия и отправил в отставку министра жилищно-коммунального хозяйства РК Максима Новика. Временно исполняющей обязанности министра ЖКХ назначена Оксана Механичева, ранее занимавшая должность первого заместителя министра.