Министр культуры Крыма Татьяна Манежина отправлена в отставку

«Освободить Манежину Татьяну Анатольевну от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, министра культуры Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», — говорится в документе.
Ранее глава республики переназначил на должность председателя Совета Министров Юрия Гоцанюка. Его заместителями были назначены Елена Романовская, Михаил Назаров, Георгий Мурадов, Игорь Михайличенко, Ирина Кивико и Светлана Маслова.
Сергей Аксенов также переназначил министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия и отправил в отставку министра жилищно-коммунального хозяйства РК Максима Новика. Временно исполняющей обязанности министра ЖКХ назначена Оксана Механичева, ранее занимавшая должность первого заместителя министра.