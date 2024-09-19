Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard

Ранее стало известно, что Германия намерена одобрить передачу Украине дополнительных 397 миллионов евро на военную помощь. Отмечается, что ввиду постоянного ухудшения военной ситуации на Украине существует серьезный риск того, что Киев без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании.