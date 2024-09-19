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Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard

Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.

Источник: AP 2023

Также Киеву были отправлены три зенитные самоходные установки Gepard. Кроме того, Украина получила от Германии 61 тысячу артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.

Ранее стало известно, что Германия намерена одобрить передачу Украине дополнительных 397 миллионов евро на военную помощь. Отмечается, что ввиду постоянного ухудшения военной ситуации на Украине существует серьезный риск того, что Киев без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании.