В трех районах Татарстана сменили глав

Айрат Фатхуллин стал главой Тюлячинского района. Он занимал должность замглавы. Ему 43 года, он уроженец Сабинского района. Главой Аксубаевского района стал Алмаз Мингулов. Он работал в комитете по экономике и промышленности Татарстана и комитете экономического развития Казани. С 2022 года стал проректором КФУ.