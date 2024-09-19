В трех районах Татарстана сменили глав

В трех районах Татарстана представили руководителей, которые заменят прежних глав муниципалитетов, избранных в Госсовет РТ.
В Лениногорский район приняли Марата Гирфанова, заместителя Тимура Нагуманова из Альметьевска. Его представлял руководитель аппарата главы РТ Асгат Сафаров: «Он для вас не чужой. Его отец родом из деревни Елхово. Одним словом, он ваш, доморощенный».
Айрат Фатхуллин стал главой Тюлячинского района. Он занимал должность замглавы. Ему 43 года, он уроженец Сабинского района. Главой Аксубаевского района стал Алмаз Мингулов. Он работал в комитете по экономике и промышленности Татарстана и комитете экономического развития Казани. С 2022 года стал проректором КФУ.
Прежние руководители Рягат Хусаинов, Назип Хазипов и Камиль Гилманов сложили полномочия после выборов 8 сентября.
Напомним, татарстанским чиновникам повысят заработную плату.