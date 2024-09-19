Путин побывал на заводе в Петербурге, где производят БПЛА

Основанный в 2001 году, «Специальный технологический центр» располагает мощной производственной базой полного цикла, что позволяет предприятию самостоятельно разрабатывать, производить, вводить в эксплуатацию и обслуживать свои изделия. Среди продукции СТЦ — беспилотники серии «Орлан», которые считаются одними из самых востребованных и эффективных в мире в своем классе.