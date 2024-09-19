Туск призвал поляков не паниковать при виде солдат в немецкой форме

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил жителей не бояться при виде солдат в немецкой форме, поскольку в скором времени немцы могут начать помогать польским службам в борьбе с наводнением. Об этом он заявил на заседании кризисного штаба, передает Polsat.



По словам Туска, он получил информацию от генерального командующего Вооруженными силами Польши Марека Соколовского о том, что территориальные подразделения Германии выразили готовность оказать содействие в ликвидации последствий наводнения. «Когда вы увидите солдат в немецкой форме, прошу не впадать в панику. Это помощь. Чтобы не было никаких сомнений», — сказал политик.



Он добавил, что в борьбе с наводнением уже помогает группа из 30 американских военнослужащих, свою поддержку Польше также предложила Турция.



Идущие на протяжении нескольких дней дожди привели к наводнениям в городах Польши, Румынии, Чехии и Австрии. Как отмечает Reuters, оно стало одним из самых сильных в Европе по меньшей мере за два десятилетия, ущерб от него составит «миллиарды долларов». Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что в его стране на восстановление инфраструктуры, поврежденной от наводнения, потребуются «месяцы, если не годы».



В Польше еще 16 сентября ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения. Как отмечал Туск, подъем воды произошел в Силезском и Нижне-Силезском воеводствах на юге и юго-западе Польши из-за выхода из русла реки Нысы. В некоторых районах смыло мосты, в ряде населенных пунктов началась эвакуация с помощью вертолетов.



В Будапеште из-за подъема уровня воды в Дунае начало затапливать набережные в центре города, в том числе перед зданием венгерского парламента. Премьер Виктор Орбан сообщил, что пиковых отметок река в венгерской столице достигнет в субботу, уровень воды будет держаться около недели.