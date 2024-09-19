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Путин заявил об использовании передовых технологий при создании БПЛА

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При создании российских беспилотников используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря чему Россия получает преимущество на поле боя, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Мы посмотрели с коллегами, которые и здесь присутствуют, разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальными программами, включая технологии искусственного интеллекта, а также другие образцы вооружения и техники. В их производстве используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя», — заявил Путин во время заседания военно-промышленой комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

Путин Владимир
технологии