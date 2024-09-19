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Радий Хабиров планирует учредить новую именную стипендию

Райдий Хабиров в своих соцсетях рассказал о встрече с активом студенческого самоуправления Башкирии, где предложил учредить новую именную стипендию.

Источник: Соцсети Радия Хабирова

По его словам, эти молодые люди выполняют важную работу, направленную на защиту прав студентов и поддержание порядка в общежитиях. Они организуют значимые мероприятия, которые полезны для студентов, и оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Члены актива не боятся брать на себя ответственность за своих сверстников и активно содействуют созданию комфортной и безопасной среды для учебы и жизни студентов.

«На встрече с ними сегодня договорились учредить новую именную стипендию. Будем вручать ее студентам за общественную работу. При высокой успеваемости, конечно. Учебу запускать нельзя. Поручение нашему Министерству образования и науки я уже дал», — заявил Радий Хабиров.

образование