Радий Хабиров планирует учредить новую именную стипендию

По его словам, эти молодые люди выполняют важную работу, направленную на защиту прав студентов и поддержание порядка в общежитиях. Они организуют значимые мероприятия, которые полезны для студентов, и оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Члены актива не боятся брать на себя ответственность за своих сверстников и активно содействуют созданию комфортной и безопасной среды для учебы и жизни студентов.