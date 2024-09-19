Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить удары Украине вглубь России

«Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — заявил Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.