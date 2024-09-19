МИД Индии опроверг сообщение Reuters о перенаправлении вооружения на Украину

«Мы ознакомились с текстом агентства Reuters. Он спекулятивен и вводит в заблуждение. Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным», — сказал он.
Ранее Reuters со ссылкой на источники, представителей оборонной промышленности и таможенные данные сообщило, что артиллерийские снаряды, проданные индийскими производителями, были перенаправлены европейскими клиентами на Украину. Как утверждает агентство, Нью-Дели знает о происходящем, но не вмешивается.