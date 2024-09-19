Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Индии опроверг сообщение Reuters о перенаправлении вооружения на Украину

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Индии назвало спекуляцией сообщение Reuters о перенаправлении индийского оборонного экспорта на Украину. Соответствующее сообщение опубликовал официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

Источник: AP 2023

«Мы ознакомились с текстом агентства Reuters. Он спекулятивен и вводит в заблуждение. Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным», — сказал он.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, представителей оборонной промышленности и таможенные данные сообщило, что артиллерийские снаряды, проданные индийскими производителями, были перенаправлены европейскими клиентами на Украину. Как утверждает агентство, Нью-Дели знает о происходящем, но не вмешивается.