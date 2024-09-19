В Британии выразили опасения по вопросу об ударах Киева вглубь России

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ.
«Хотим ли мы, чтобы наши дальнобойные ракеты били вглубь России? Я боюсь, что это представляет уровень опасной эскалации», — сказал Фараж в эфире радиостанции LBC.
Политик отметил, что подобное решение стало бы выходом за рамки просто оборонной поддержки Украины, и выразил опасения по поводу усиления «ястребиной» позиции.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».