«Украина практически мертва как страна, и потом, если вы посмотрите на операцию в Курской области, то это катастрофический провал», — отметил он.
По словам полковника, ВСУ потеряли в российском регионе большое количество танков и других вооружений. Макгрегор назвал действия киевского режима политическим театром.
Ранее в среду в Минобороны заявили, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 тысяч человек.