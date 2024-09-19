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«Катастрофический провал». Стало известно, что устроили ВСУ на передовой

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска потерпели крупное поражение, атаковав Курскую область, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Источник: © РИА Новости

«Украина практически мертва как страна, и потом, если вы посмотрите на операцию в Курской области, то это катастрофический провал», — отметил он.

По словам полковника, ВСУ потеряли в российском регионе большое количество танков и других вооружений. Макгрегор назвал действия киевского режима политическим театром.

Ранее в среду в Минобороны заявили, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 тысяч человек.