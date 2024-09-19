Захарова заявила, что РФ предлагает миру выход из тупика Запада

Захарова обратила внимание на то, что Россия, помимо традиционных ценностей, готова делиться с миром своим уникальным опытом освоения космоса. «Мы не торгуем космосом. Мы говорим о том, что это еще одно поле, еще одна возможность для сотрудничества, — сказала официальный представитель МИД РФ. — Ведь это же тот самый тезис, который наша страна представила миру, — мирное освоение космического пространства. Не арена для противостояния, не рынок для торговли, а мирное освоение космического пространства».