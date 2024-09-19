Захарова заявила, что РФ предлагает миру выход из тупика Запада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Россия никому не навязывает свою идеологию и ценности, лишь предлагает миру выход из тупика, в который его загнали западные страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на сессии «Взгляд на меняющийся мир» в рамках IV Евразийского женского форума.
«Россия не навязывает идеологию, — подчеркнула Захарова. — Россия предлагает выход из того тупика, в который мир загоняет Запад».
«Как может быть демократия без собственной истории? Это значит какая-то чужая демократия, если та демократия, которая есть в той или иной стране, не отражает своей истории, — отметила она. — Это конец уже демократии».
Дипломат допустила, что по аналогии с движением «чайлдфри», пропагандирующим отказ от рождения детей, в западном обществе может начаться дискриминация пожилых и людей с ограниченными возможностями.
Захарова обратила внимание на то, что Россия, помимо традиционных ценностей, готова делиться с миром своим уникальным опытом освоения космоса. «Мы не торгуем космосом. Мы говорим о том, что это еще одно поле, еще одна возможность для сотрудничества, — сказала официальный представитель МИД РФ. — Ведь это же тот самый тезис, который наша страна представила миру, — мирное освоение космического пространства. Не арена для противостояния, не рынок для торговли, а мирное освоение космического пространства».