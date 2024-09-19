Newsweek: демонстрация силы — в Арктике обостряется противостояние между Россией и США

Демонстрация силы США и Россией набирает обороты. В последние дни страны показали свою военную мощь в воздухе и на суше в разных точках Арктического региона.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

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Как пишет Newsweek, это случилось во время проведения стратегических учений России «Океан-2024» в российских водах на севере, востоке и западе, а также в Средиземном море. Кроме того, российские военные присоединились к китайским учениям на Дальнем Востоке.

На прошлой неделе Россия и США отправили в Северную Европу и Северо-Восточную Азию свои бомбардировщики, способные запускать ядерное оружие, за три дня задействовав пять групп самолетов.

Арктическое соперничество является частью противостояния великих держав. В июле альянс между Москвой и Пекином отправил ядерные бомбардировщики кружить над побережьем США у Аляски.

В ходе российских учений «Океан-2024» с 10 сентября по 16 сентября Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о четырех инцидентах с российскими военными самолетами, работающими в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ).

NORAD — американо-канадское командование, отвечающее за воздушно-космическое оповещение Северной Америки. Оно должно обнаруживать, проверять и предупреждать об атаке. ADIZ — международное воздушное пространство, в котором в целях национальной безопасности проводятся отслеживание и идентификация воздушных судов. Зона охватывает большую часть воздушного пространства над водами вокруг Аляски, включая Берингово море, Чукотское море и море Бофорта.

Согласно NORAD, в каждом из четырех инцидентов, произошедших 11, 13, 14 и 15 сентября, участвовало по меньшей мере два российских военных самолета, включая самолеты морской разведки и противолодочной обороны Ту-142 и Ил-38.

Как пояснило командование, российские военные действия в районе ADIZ происходят регулярно и не рассматриваются как угроза, поскольку самолеты остаются в международном воздушном пространстве. Истребители США, приписанные к NORAD, провели перехват только во время первого инцидента. NORAD не уточнило зону действия российских военных самолетов в зоне ADIZ.

Между тем Министерство обороны России 15 сентября объявило, что в ходе учений «Океан-2024» два бомбардировщика Ту-95МС и два бомбардировщика Ту-160 — оба с ядерным оружием — пролетели над Чукотским и Восточно-Сибирским морями соответственно.

Эти два моря являются окраинными морями Северного Ледовитого океана, где бомбардировщики проводили учения, имитирующие запуск крылатых ракет по «критически важным объектам» противника.

Согласно Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков»), каждый Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет воздушного базирования, а Ту-95МС — от шести до 14 крылатых ракет.

В ответ на растущую военную активность России вблизи Аляски два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress 14 и 15 сентября вылетели в район Северного Ледовитого океана вблизи Аляски.

Это следует из полетных данных сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Американские бомбардировщики взлетели с авиабазы ​​Барксдейл в Луизиане для кругосветной арктической миссии. На вооружении США находится 76 бомбардировщиков Stratofortress, но только 46 из них могут доставлять крылатые ракеты воздушного базирования, оснащенные ядерными боеголовками.

По данным Flightradar24, третий Stratofortress был поднят в воздух с другими двумя бомбардировщиками, но развернулся и вернулся в Барксдейл.

ВВС США 10 и 16 сентября также разместили два из трех своих разведывательных самолетов RC-135 Cobra Ball на авиабазе Элмендорф на Аляске. Они специализируются на сборе оптических и электронных данных о целях баллистических ракет.

Как передает Newsweek, предполагается, что оба самолета будут находиться на дежурстве для проведения измерительно-сигнатурной разведки во время предстоящего испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке.

Российские военные об испытательном запуске ракеты пока не объявили.

Кроме того, на авиабазу Элмендорф прибыли два других типа американских самолетов специального назначения. RC-135V Rivet Joint, способный обнаруживать, идентифицировать и проводить геолокацию сигналов, поступил 10 сентября и через три дня вылетел на северо-западное побережье Аляски.

Самолет WC-135R Constant Phoenix, который в основном используется для отбора проб воздуха для обнаружения и идентификации ядерных взрывов, совершил рейс в Элмендорф и обратно.

Вышеуказанные три типа самолетов были разработаны на основе транспортного самолета C-135 Stratolifter. Они размещены на авиабазе Оффатт в Небраске и состоят на вооружении 55-го авиационного полка ВВС США.

На Аляске 12 сентября США развернули три самолета на острове Симия (Шемья). Остров расположен ближе к России, чем к материковой части Аляски: он находится в примерно в 450 километрах от ближайшего острова, принадлежащего России в этом районе.

В развертывании участвовали 11-я воздушно-десантная дивизия, 1-я и 3-я многопрофильные оперативные группы. Сухопутные войска совместно с Военно-воздушными силами перебросили своих солдат и технику в отдаленное место в северной части Тихого океана. По словам генерал-майора Джозеф Хилберта, командующего 11-ой воздушно-десантной дивизией, операция была проведена в ответ на участившиеся учения противников вокруг Аляски и по всему региону, включая совместное патрулирование бомбардировщиков, проводимое Россией и Китаем.

Многопрофильные оперативные группы были созданы для более успешного противодействия российским и китайским угрозам национальной безопасности США и предназначены для синхронизации точных ударов, чтобы обеспечить свободу действий вооруженных сил США против противников. Они способны действовать на земле, в воздухе, воде, космосе, киберпространстве и информационной среде, применяя новые оперативные концепции, технологии и оружие.

1-я многопрофильная оперативная группа, базирующаяся в штате Вашингтон, разместила на острове Симия по меньшей мере две высокомобильные артиллерийские ракетные системы залпового огня HIMARS. Каждая установка может запускать до шести ракет или одну тактическую баллистическую ракету ATACMS.