Лидер «Хезболлы» назвал действия Израиля равнозначными объявлению войны

В своем обращении Хасан Насралла также заявил, что боевики «Хезболлы» сделают все, чтобы помешать Израилю реализовать недавно обозначенную военную цель — вернуть израильских граждан, перемещенных из приграничной зоны на севере, в свои дома. «Позвольте мне сказать израильскому правительству, израильской армии и израильскому народу: вы не справитесь. Я говорю премьер-министру Нетаньяху: вы можете делать, что хотите, вы не справитесь. Единственное решение — прекратить агрессию против народа Газы», — добавил он.