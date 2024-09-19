Лидер «Хезболлы» назвал действия Израиля равнозначными объявлению войны

«Когда противник взорвал пейджеры, он намеревался убить 4 тыс. человек за одну минуту», — сказал Хасан Насралла. Он пообещал Израилю ответить за произошедшее. Как заявил Хасан Насралла, он надеется, что израильские войска войдут в Южный Ливан, поскольку это создаст «историческую возможность» для «Хезболлы». Его заявление приводится в одном из Telegram-каналов движения.
В своем обращении Хасан Насралла также заявил, что боевики «Хезболлы» сделают все, чтобы помешать Израилю реализовать недавно обозначенную военную цель — вернуть израильских граждан, перемещенных из приграничной зоны на севере, в свои дома. «Позвольте мне сказать израильскому правительству, израильской армии и израильскому народу: вы не справитесь. Я говорю премьер-министру Нетаньяху: вы можете делать, что хотите, вы не справитесь. Единственное решение — прекратить агрессию против народа Газы», — добавил он.
17 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы пейджеров, которыми пользовались члены «Хезболлы». На следующий день, 18 сентября, на территории Ливана начали взрываться другие электронные устройства — ноутбуки, рации и портативные средства связи. Погибли 37 человек, пострадали тысячи.
Израильские официальные лица ситуацию не комментировали. Причастность ко взрывам власти не подтверждали и не опровергали. При этом Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности писало, что за произошедшее ответственны агенты израильской разведки «Моссад».