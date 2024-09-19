The Economist: Фридрих Мерц может стать следующим канцлером Германии

«Фридрих Мерц сделает это, и меня это устраивает», — сказал Маркус Зёдер, глава правящего баварского Христианско-социального союза (ХСС). Этого краткого заявления оказалось достаточно, чтобы подтвердить то, что давно было ясно в немецких политических кругах: Мерц, лидер правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС) — старшего брата ХСС — станет совместным кандидатом двух партий на федеральных выборах в 2025 году, пишет The Economist.
То, что решение было принято раньше, чем многие ожидали, также не стало сюрпризом. Зёдер — человек недисциплинированный, который так и не разобрался, как превратить свой региональный успех в национальное лидерство, к которому он стремится. Многие в ХДС обвиняют Зёдера в том, что он фактически «стреножил» предвыборную кампанию ХДС/ХСС в 2021 году, продолжая добиваться выдвижения своей кандидатуры даже после того, как стало ясно, что он не сможет ее выиграть. Кампания в итоге оказалась провальной.
На оперативно организованном совместном выступлении в Берлине 17 сентября Мерц и Зёдер заверили, что повторения этого провала не будет. Следующие выборы в Германии должны состояться 28 сентября 2025 года.
Немцы глубоко недовольны своим нынешним правительством, что обеспечивает Мерцу шансы для победы на следующих выборах. ХДС/ХСС набирает около 33%, что превышает совокупный показатель трех партий, входящих в спорную коалицию «светофор» Шольца, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), зеленые и либеральные свободные демократы, или СвДП.
В начале сентября ХДС показала себя достаточно хорошо на выборах в Восточной Германии: она сохранила контроль над Саксонией, сдержав натиск крайне правой «Альтернативы для Германии» (АдГ), и, похоже, собирается взять на себя управление правительством в соседней Тюрингии, хотя в обоих местах ей придется иметь дело с неудобными партнерами.
С тех пор как Мерц в 2022 году возглавил ХДС — партию Ангелы Меркель — он умудрился смеcтить ее позицию вправо. Две предыдущие неудачные попытки возглавить партию и репутация высокомерного и затаившего обиду человека заставили многих в ХДС задуматься, хватит ли у Мерца сил. Его ужасные отношения с Меркель — он так и не простил ей того, что она опередила его в борьбе за власть внутри ХДС два десятилетия назад, — беспокоили многих, кто ценил талант Меркель побеждать на выборах. Порой казалось, что сам Мерц не уверен, хочет ли он занять высшую партийную должность.
Но он все же заставил сомневающихся замолчать, по крайней мере на данный момент.
«Несмотря на свой возраст, он способен учиться на своих ошибках», — говорит Иоганн Вадефул, заместитель председателя группы ХДС/ХСС в бундестаге. В мае он был переизбран почти 90% делегатов от ХДС.
Непопулярность коалиции «светофор» помогла делу Мерца, а его напыщенный риторический стиль резко контрастирует со сдержанностью Шольца. Мерц критикует правительство по всем вопросам — от бюджетных предложений до, по его словам, нестабильной поддержки Украины. Например, Мерц осуждает отказ Шольца передать Киеву немецкие крылатые ракеты Taurus.
Что касается Шольца, то он заявил, что готов к борьбе.
Они попытаются воспользоваться его относительной непопулярностью среди женщин и молодых избирателей. Они также, возможно, рассчитывают спровоцировать его на одно или два вспыльчивых замечания в разгар избирательной кампании. Хотя рейтинги СДПГ — партии Шольца — удручают, на данный момент избиратели, похоже, предпочли бы, чтобы ни один из кандидатов не встал во главе страны.
К тому же кандидатура Шольца даже не гарантирована. Если СДПГ 22 сентября не займет первого места на выборах в Бранденбурге (еще одной восточной земле), некоторые партийные соратники призовут канцлера освободить место для притока новой крови. Положение Мерца более надежно. Одержав победу в своей собственной партии, а теперь и заручившись поддержкой ХСС, Мерц должен решить непростую задачу: как превратить себя в глазах избирателей из лидера оппозиции в будущего канцлера Германии.