The Economist: Фридрих Мерц может стать следующим канцлером Германии

С тех пор как Мерц в 2022 году возглавил ХДС — партию Ангелы Меркель — он умудрился смеcтить ее позицию вправо. Две предыдущие неудачные попытки возглавить партию и репутация высокомерного и затаившего обиду человека заставили многих в ХДС задуматься, хватит ли у Мерца сил. Его ужасные отношения с Меркель — он так и не простил ей того, что она опередила его в борьбе за власть внутри ХДС два десятилетия назад, — беспокоили многих, кто ценил талант Меркель побеждать на выборах. Порой казалось, что сам Мерц не уверен, хочет ли он занять высшую партийную должность.