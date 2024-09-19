Истребители израильских ВВС сымитировали налет на Бейрут

Об этом сообщает ТАСС.
Израильские истребители пролетели над городом на малой высоте, создав впечатление воздушной атаки.
Уточняется, что их неожиданное вторжение вызвало панику у жителей столицы. Истребители также сделали второй заход и преодолели над Бейрутом звуковой барьер, вызвав несколько оглушительных хлопков.
Ранее Насралла заявил, что Ливан подвергся беспрецедентной и самой масштабной израильской атаке за всю историю существования государства. Он подчеркнул, что страна вошла в состояние войны с Израилем.