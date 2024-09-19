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«Скоро рухнет». На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вся украинская оборона в Южном Донбассе может пасть в скором времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: © РИА Новости

«Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут», — отметил он.

По словам эксперта, ВСУ находятся в критическом положении сразу на нескольких направлениях, включая Торецкое. Меркурис также полагает, что киевский режим скоро потеряет Часов Яр, а в Курской области их ждет настоящая катастрофа.

Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.