«Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут», — отметил он.
По словам эксперта, ВСУ находятся в критическом положении сразу на нескольких направлениях, включая Торецкое. Меркурис также полагает, что киевский режим скоро потеряет Часов Яр, а в Курской области их ждет настоящая катастрофа.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.