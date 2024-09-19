Столтенберг высказался о внешней политике США и Европы

Он также порадовался тому, что «устаревавший альянс, находившийся в состоянии клинической смерти», в последние годы стал «сильным как никогда». «Необходимость Североатлантического альянса ставилась под вопрос. Он представлялся разобщенным, устаревшим, находящимся в состоянии клинической смерти. Но реальность такова, что НАТО сильна, едина и важна как никогда ранее», — уверен Столтенберг.