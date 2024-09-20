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Бюджет Калининграда купается в лишних деньгах

19 сентября состоялось заседание депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности в Калининграде — обсуждались вопросы исполнения бюджета за первое полугодие 2024 года и проект бюджета на следующий год.

Источник: Янтарный край

Бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен с профицитом в 1,716 миллиарда рублей. Адресная инвестиционная программа исполнена на 58,8% от доведенных лимитов — или на 2,994 миллиарда рублей.

Депутаты горсовета Калининграда акцентировали внимание на финансировании улично-дорожной сети и социальной сферы: администрации предложено уделить особое внимание этим вопросам при формировании местного бюджета на 2025−2026 годы.

Доходы бюджета Калининграда в первом полугодии текущего года достигли 14,8 миллиарда рублей — 55,1% от плана, а расходы — 13,083 миллиарда или 46% от плана по расходам.

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