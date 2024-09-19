ЦАХАЛ не планирует вторжение в Ливан, сообщили СМИ

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. «Хезболлах» и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.