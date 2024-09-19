ЦАХАЛ не планирует вторжение в Ливан, сообщили СМИ

«Многочисленные источники сообщают, что, несмотря на ранение тысяч боевиков “Хезболлах” в результате массовых диверсий во вторник и среду, ЦАХАЛ не планирует в ближайшее время проводить новую крупную операцию против “движения, не говоря уже о крупном наземном вторжении”», — говорится в сообщении.
Кроме того, газета отмечает, ссылаясь на источники, что изначально планировалась только масштабная диверсия без продолжения военной операции. Теперь же израильские военные ждут, как отреагирует «Хезболлах», чтобы решить, как действовать дальше.
Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. «Хезболлах» и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.