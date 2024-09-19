Захарова ответила на слова Армении о «следе» России в попытке госпереворота

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления властей Армении о том, что в России якобы готовили группу для вооруженного захвата власти в республике.
«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — сказала она, отвечая на вопрос журналиста на полях Евразийского женского форума.
Накануне следственный комитет Армении заявил, что в республике обезврежена группа, которая якобы вербовала участников и организовала их подготовку в России с целью захвата власти в Ереване. При этом не указывается, кто в РФ, по мнению Еревана, занимался такой подготовкой, а конкретных доказательств предъявлено не было.
Утверждается, что граждане Армении и бывшие жители Карабаха якобы были завербованы за ежемесячную оплату в 220 тысяч рублей. В ведомстве утверждают, что завербованные отдельными группами выехали в Ростов-на-Дону, «где сообщники в России доставили их в другое место», проверили с помощью полиграфа их связь с правоохранительными органами Армении, после чего якобы провели с ними боевую подготовку.